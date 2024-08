Giornata di presentazione per Ricardo Rodriguez in casa Betis. Il difensore svizzero, accostato per diverso tempo all'Inter, ha spiegato perché ha scelto di legarsi al club biancoverde: "Non solo Manuel Pellegrini è stato importante, il club ha fatto un grande sforzo. Era importante che mi dimostrassero che mi volessero così tanto come hanno fatto, per questo sono felice di essere qui. Mi piacerebbe aiutare il gruppo, voglio aiutare il club a diventare più grande. Speriamo che la squadra possa raccogliere molto e che io riesca a far bene così che tutti siano contenti di me".

Sul suo ruolo in campo ha aggiunto: "Non mi piace molto parlare di me stesso, preferisco che lo facciano gli altri. Mi piace lavorare, aiutare con la mia esperienza e poi vedremo cosa succederà in campionato. Penso di poter dare una mano alla squadra. Posso giocare in tanti ruoli, l'ho dimostrato, lo farò dove l’allenatore avrà più bisogno di me e darò il massimo".