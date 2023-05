Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Francesco Repice, voce storica di Radio Rai, ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 24 maggio a Roma tra l'Inter e la Fiorentina, ricordando anche gli impegni europei dei nerazzurri: "Sarà difficile per i viola. Non dimentichiamoci che l’Inter è ancora in corsa per la Champions: se va in finale con il City se la può giocare, ma con il Real Madrid no. Secondo me le possibilità di vittoria per i viola sono 50-50".