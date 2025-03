Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, il giornalista e radiocronista Francesco Repice analizza così la lotta Scudetto in Serie A:

Il Napoli ha puntato su Antonio Conte, l’allenatore più pagato d’Italia e tra i più pagati d’Europa. Cosa ha dato alla squadra in questa stagione? E secondo lei merita l’ingaggio monstre che percepisce?

“Assolutamente sì, perché è un fenomeno. Al di là del bene e del male, non scherziamo. Io ho visto Antonio Conte portare la Nazionale ai quarti di finale di un Europeo con una squadra che, a centrocampo, aveva giocatori di un livello inferiore rispetto agli attuali. Eppure arrivò lì, e se non fosse stato per i rigori, saremmo passati noi. Conte è una benedizione per qualsiasi club riesca a ingaggiarlo, lo è anche per il Napoli. Ha una mentalità vincente e trasmette questa mentalità alla squadra. Si gioca per vincere, è molto semplice. Conte è noto per il suo carattere forte e la capacità di motivare i giocatori.”

Quante possibilità ha il Napoli di inseguire ancora il sogno scudetto?

"Mi sembra che il Napoli si stia giocando lo scudetto con una squadra fortissima come l’Inter. L’anno scorso la situazione era diversa, ma oggi la classifica parla chiaro, nella piazza ci sono un po’ troppe polemiche, e queste hanno senso quando costruisci una squadra per vincere e invece ti ritrovi a dover affrontare difficoltà enormi. Oppure quando pensi di poter lottare per un piazzamento europeo e invece sei nelle ultime posizioni. Ma se sei secondo in classifica per tutta la stagione, dopo quello che è successo lo scorso anno, non riesco a capire di cosa ci si lamenti. Probabilmente anche noi giornalisti stiamo importando un modello di informazione sbagliato, dove se non vinci con 12 punti di vantaggio sulla seconda e non stravinci anche in Champions League, allora è un fallimento. Ma non è così che funziona il calcio.”