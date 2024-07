Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero per analizzare le ambizioni degli azzurri in chiave Scudetto: "Se il Napoli può già puntarci? Non lo so, è prematuro parlare di scudetto, bisogna vedere quando la rosa sarà definita, ma con quello che avrà a disposizione Conte, credo che riuscirà ad ottenere il massimo - ha esordito -. Osimhen? L’autorevolezza di Conte può fargli bene, visto che è un pò indisciplinato. Se dovesse restare, con Conte sarà un grande campionato. Stiamo parlando comunque di un top player.

Anche lo staff è una novità, con persone competenti che insieme fanno un bel lavoro, ma il tutto deve riflettersi nella squadra. Oriali fondamentale. Il mercati? Mi sembra che ADL stia facendo un grande sforzo, credo che, dopo queste spese, il rinnovo di Kvara e magari la permanenza di Osimhen, che per me è più forte di Lukaku, dovrà guardare anche un po' al bilancio. Se qualche calciatore esce, magari arriverà qualcuno di qualità”.