Nel presentare la partita di domani sera contro il Bari, il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha parlato anche dei giovani del proprio gruppo di lavoro: "La B però è molto lunga. Grazie al lavoro della proprietà ci prendiamo i meriti come le convocazioni di Pierozzi e Fabbian: portarli in Nazionale significa che qui c’è l’ambiente giusto per crescere. È una bella soddisfazione per la Reggina. Quando ho conosciuto Saladini ho capito da subito la sua serietà, ci dà una grande serenità per il futuro. Con questo entusiasmo e questo proprietà, con questi ragazzi, io credo che potremo divertirci e toglierci grandi soddisfazioni".