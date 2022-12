Dopo la sconfitta per 2-0 al Granillo contro l'Inter, Marcello Cardona viene intercettato ai microfoni di Radio Antenna Febea direttamente dalla zona mista dello stadio per commentare a caldo il ko della sua Reggina: "Siamo contenti per la nostra squadra, una bella giornata per la Reggina - dice il presidente del club granata -. Siamo contenti di aver avuto qui l'Inter, è una bella soddisfazione per il nostro club. Adesso ci concentriamo sul campionato che entra in una fase delicata".