Bella vittoria per la Reggina di Filippo Inzaghi, che ieri ha superato la Spal nella prima giornata del campionato di Serie B per 3-1 al Paolo Mazza. Partita che ha visto tra i suoi protagonisti, oltre a due vecchie conoscenze del mondo Inter come Lorenzo Crisetig e Rigoberto Rivas, entrambi a segno, anche il canterano nerazzurro Giovanni Fabbian, rimasto in campo per un'ora prima di lasciare il posto ad Alessandro Lombardi. E che nel dopopartita si è guadagnato gli elogi del suo tecnico: "Avevamo solo tre mezzali, ma tutti sono stati bravi, Fabbian che è un 2003 e Pierozzi del 2001 hanno fatto ottime cose. Le assenze di Obi, Majer e Lollo mi hanno permesso di scoprire Liotti, che ha sfruttato l’occasione".