Il CEO dell'Inter Alessandro Antonello e il Chief Revenue Officer Luca Danovaro, insieme al vice presidente Javier Zanetti, sono stati ospiti questa sera di “100% Made in Recrowd”, l’evento organizzato dall’Official Crowdfunding Partner del Club per festeggiare il traguardo dei 100 milioni di fondi raccolti con le campagne di crowdfunding.

È stata l’occasione per promuovere le relazioni B2B del Club e per consolidare la sinergia con Recrowd che, dopo il prestigioso obiettivo dei 100 milioni di euro di capitale raccolto, utilizzerà lo stesso per finanziare nuovi progetti.