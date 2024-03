Mentre in Italia si continua a discutere e polemizzare sulle presunte parole di offesa a sfondo razziale di Francesco Acerbi nei confronti di Juan Jesus, in Spagna si verifica un nuovo e certificato episodio di razzismo nei confronti di un calciatore da parte di una tifoseria. La partita tra Getafe e Siviglia, infatti, è stata sospesa per alcuni minuti in quanto, secondo Relevo, alcuni sostenitori della squadra di casa presenti in tribuna hanno rivolto ululati nei confronti del terzino argentino degli andausi Marcos Acuna.

Stando a quanto riportato dal referto arbitrale redatto a fine gara, il calciatore del Siviglia è stato anche definito "scimmia" in tono dispregiativo. Questo ha portato all'attivazione del consueto protocollo anti-razzismo e alla sospensione momentanea del match. La gara è poi ripresa e il punteggio non è cambiato, con il Siviglia che ha vinto 1-0 con gol di Sergio Ramos.