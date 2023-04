Il fastidio per quanto accaduto a Romelu Lukaku ieri all'Allianz Stadium è trasversale, non conosce confini né rivalità. E quindi, anche Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, si spende in favore dell'attaccante dell'Inter: "Il razzismo non ha posto negli stadi e da nessun’altra parte. Serie A, è il momento di agire davvero. Ogni anno c’è lo stesso problema, ma non cambia mai nulla", le parole scritte su Instagram dall'algerino; tanti, troppi appelli nei confronti di chi gestisce il calcio italiano per accettare che tutto questo venga dimenticato in fretta.