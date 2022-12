Anche l'ex attaccante di Juve e Perugia Fabrizio Ravanelli esprime il suo parere sulla seconda parte del campionato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "La classifica dice che il Napoli sia la grande favorita per lo scudetto, ma non ha già vinto. In tal senso la prossima giornata sarà importante, quasi decisiva. Il Napoli sfiderà l’Inter a San Siro: vincendo manderebbe un segnale probabilmente definitivo, perdendo darebbe invece speranza a tutte le inseguitrici. Dal secondo al quinto posto la classifica è davvero corta, quindi secondo me, se il Napoli rallenta, possono ancora emergere tutte. Milan, Juventus, Inter e Lazio.