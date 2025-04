L'ex allenatore del Cagliari Massimo Rastelli, intervistato dal sito TuttoCagliari.net, assolve la formazione di Davide Nicola dopo il ko di ieri sera a San Siro: "Diciamo che l’Inter è una squadra fortissima, e quando entra in campo con la convinzione e con la determinazione messe in mostra ieri – per giunta dopo la beffa di Parma e dopo la grande vittoria ottenuta a Monaco contro il Bayern – è complicato per chiunque affrontarla. Il Cagliari ha fatto quello che ha potuto nel primo tempo, che però è stato un monologo nerazzurro. Nella ripresa, invece, i sardi sono venuti fuori, complici anche la stanchezza fisica e una certa rilassatezza mentale dell’Inter, e hanno trovato subito il gol. Chiaramente il 3-1 di Yann Bisseck ha chiuso la contesa, ma l’undici di Nicola ha continuato a provarci e, in definitiva, perdere a Milano con l’Inter non è mai una figuraccia".

Il gol del tedesco ha tarpato le ali dei rossoblu, che poco prima erano tornati in partita con la rete di Roberto Piccoli: "Naturalmente quando vai sotto di due gol ‘salta’ un po’ il piano-gara. Credo che l’idea di Nicola fosse quella di tenere la partita aperta fino alla fine, sfruttando il prevedibile calo fisico di un’Inter spremuta dai tanti impegni nazionali e internazionali. Il gol del 2-1 di Piccoli sembrava incanalare la gara proprio su quei binari: senza il guizzo di Bisseck nell’ultima mezz’ora il Cagliari avrebbe potuto cercare con convinzione e con insistenza il gol del pareggio. Anche perché molti nerazzurri erano sulle gambe: Simone Inzaghi ha dovuto gestire i suoi ragazzi per farli arrivare integri al novantesimo".