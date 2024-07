Milan Rapaic è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com riguardo all'interesse dell'Inter per Luka Sucic. “Un ottimo calciatore. Potrebbe essere un rinforzo ideale per l’Inter. E all’Inter potrebbe diventare un big del calcio europeo”, dice l'ex Perugia.

Forte il giudizio sull'Italia degli ultimi Europei. “La Nazionale Italiana più brutta che io ricordi. Non mi è piaciuto nulla. Ma non so il motivo. Non vedo grandi talenti per il futuro…. Ed è strano, prima ce n’erano tanti”.