Leonardo Bonucci sceglie una foto scattata durante Inter-Bari del 23 agosto 2009 per mandare un messaggio pubblico di 'buona vita' al suo ex compagno di squadra Andrea Ranocchia, giocatore che ieri ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato dopo aver risolto consensualmente il contratto con il Monza. "Siamo stati un binomio perfetto, in pochi mesi abbiamo costruito qualcosa che ci legherà per sempre - ha scritto il difensore centrale della Juve -. Le nostre carriere poi si sono divise ma non se ne sono andati il rispetto, la stima e l’amicizia. Si è chiusa una parentesi della tua vita. Adesso goditi la seconda parte. In bocca al lupo amico mio". Puntuale il ringraziamento dell'ex interista: "Grazie, Leo".