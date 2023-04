Le qualificazioni alle semifinali di Europa e Conference League di Roma, Juventus e Fiorentina hanno permesso all'Italia di completare l'opera: il cinque su cinque dei nostri club avrà infatti un impatto decisivo dalla prossima stagione per l’Italia sul ranking UEFA per Paesi, che mette in ordine le varie Nazioni sulla base dei risultati raggiunti dai rispettivi club nelle ultime cinque stagioni, e che determina il numero di squadre che si qualificano alle competizioni europee per club nella stagione successiva.

Per la stagione 2023-2024, l'Italia supera al terzo posto la Germania, rimasta con il solo Bayer Leverkusen, con una quota punti di 67.284 contro i 67.182 dei teutonici, divario che può ancora allargarsi visti i prossimi impegni.