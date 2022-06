Nella Torino granata tiene banco il futuro di Gleison Bremer. L'ex calciatore Rosario Rampanti dice la sua a Tuttosport. "Difensore e uomo dai tempi giusti, Bremer. Con il suo rinnovo ha fatto gli interessi del club ma pure i suoi, e a guadagnarne alla fine non mi stupirei fosse anche il Napoli. Mi spiego: in Inghilterra vogliono Koulibaly e lo pagherebbero profumatamente. Il senegalese è in discesa, Bremer in prorompente ascesa. E allora mi aspetto un’offerta di De Laurentiis per Gleison: 15 milioni più Petagna che di Belotti sarebbe il sostituto ideale".