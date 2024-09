Non bastassero le polemiche scatenate dal gesto compiuto in occasione di Lazio-Milan, quando non ha partecipato col resto del gruppo al cooling break del secondo tempo del match, Rafael Leao non trova di meglio da fare che entrare in un vortice pericoloso: il portoghese, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo X la foto del saluto romano esposto da Paolo Di Canio qualche anno fa all'Olimpico, in risposta alle parole pesanti pronunciate nei suoi confronti dall'opinionista di Sky Sport durante Sky Calcio Club.

Gesto opinabile e probabilmente anche poco inerente al contesto, che rischia di far precipitare ulteriormente la situazione del giocatore ex Lille. Oltretutto, in prima battuta Leao aveva ripostato un profilo che proponeva la foto il cui nome rimandava ad un eloquente insulto nei confronti del proprietario del club rossonero Gerry Cardinale...