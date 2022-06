Maurizio Ferraroni , vice presidente della Cremonese , si è soffermato ai microfoni dei giornalisti presenti a margine della premiazione in Regione Lombardia per la promozione in Serie A. "L'obiettivo primario è la salvezza, per noi significherebbe vincere il campionato. Siamo una società storica ma giovane da un punto di vista dirigenziale. Ci stiamo strutturando e cercheremo di allestire una squadra competitiva", ha assicurato, con gli interisti Ionut Radu e Lucien Aguome tra gli obiettivi principali per questa sessione.

"Non vogliamo fare pazzie perché con le cifre odierne si rischia di farsi male - ha poi aggiunto, come raccolto da TMW -. Il tempo ci insegna che non sempre spendere tanto si traduce in vittorie sul campo. L'anno scorso abbiamo vinto col gruppo e non con un singolo. La campagna acquisti la stanno facendo l'allenatore e i dirigenti. Sono sicuro che lavoreranno per fare il meglio della società".