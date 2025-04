I tre punti di vantaggio mantenuti dall'Inter contro il Napoli in Serie A fanno sì che anche nelle quote dei bookmakers poco cambi. Per 888Sport, lo scudetto nerazzurro è dato a 1,28, per Planetwin365 a 1,37. Il tricolore dei partenopei è dato invece a 2,70 e 3,35.

Nel prossimo turno l'Inter affronteràalle 18 di domenica il Bologna al Dall'Ara, mentre la squadra di Conte sarà impegnata sul terreno di gioco del Monza, ultimo in classifica, sabato alle 18.