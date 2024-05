Si chiude un campionato e se ne apre un altro. La Serie A va in vacanza e torna ad agosto, ma i bookmaker guardano già alla nuova stagione, dove l'Inter è già in pole per un bis che manca dal 2007: per gli analisti di Snai e Planetwin365 il ventunesimo titolo nerazzurro per la squadra di Simone Inzaghi oscilla tra 1,45 e 1,65. In seconda fila la Juventus a probabile guida Thiago Motta: il ritorno dei bianconeri al tricolore dopo cinque anni vale 3,50 volte la posta.

Sul gradino più basso del podio si piazza, a 6 in lavagna, il Milan che ha dato addio a Stefano Pioli, allenatore dell'ultimo trionfo. Nonostante la stagione negativa degli ex campioni d'Italia, le voci di un possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli hanno migliorato le quota dei partenopei, che si attesta a 7,50. Molto più indietro la Roma di De Rossi a 15 e solo a 25 l'Atalanta nonostante la storica vittoria dell'Europa League. Se la Lazio è indicata a 33, il colpo del Bologna, tornato in Champions League dopo quasi 60 anni, vale 50 volte la giocata.