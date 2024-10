I bookmakers scommettono anche per quella che sarà la miglior difesa d'Italia a fine Serie A. Davanti a tutte nelle quote c'è la Juventus a 1,60 su Goldbet e Better. L'Inter, nonostante i nove gol subiti finora, è seconda a 2,15. Terzo il Napoli a 3,50, davanti alla Roma a 12 e al Milan a 15. A 50 l'Empoli, che finora ha subito solo 4 reti subite.