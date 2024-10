Nessun problema fisico per Artem Dovbyk, che è sceso regolarmente in campo stasera nel match di Nations League pareggiato dall'Ucraina contro la Cecchia. L'attaccante della Roma, che nelle scorse ore sembrava dover dar forfait per un presunto infortunio, è andato pure a segno al 53', trasformando il calcio di rigore che ha regalato alla sua nazionale l'1-1 definitivo (gli ospiti erano passato in vantaggio al 18' con Cerv). L'ex Girona, quindi, sarà regolarmente della partita domenica sera, quando all'Olimpico arriverà l'Inter.