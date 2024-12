E' proseguita con un allenamento mattutino la preparazione del Parma in vista della gara contro l'Inter, in programma venerdì 6 dicembre, a San Siro (fischio d'inizio alle ore 18:30). Al 'Mutti Training Center' di Collecchio, sul campo 1, la squadra di Fabio Pecchia ha svolto esercitazione tattica per reparti finalizzata alla fase difensiva e offensiva, esercitazione tattica strategica generale, una partita a campo intero e palle inattive. Domani i ducali replicano: altro allenamento al mattino.