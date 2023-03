Saranno tre le squadre di Serie A presenti nell'urna di Nyon, pronte a cercare di riportare in Italia quella Champions League che, solo qualche mese fa, sembrava utopia. Napoli, Inter e Milan possono sperare anche se, secondo i betting analyst, il rischio derby è concreto ed è una opzione a 2,15 sul tabellone Better.

Per le italiane la possibilità di scontrarsi è data invece a 3,25 mentre quella di pescare una straniera vale 1,30. Tra gli avversari da evitare, poi, c'è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il quarto degli allenatori italiani che completa un poker storico: ritrovarsi contro il Milan, la squadra con la quale ha raggiunto il top in carriera, vale 6,50, la stessa di giocarsi l'accesso alla semifinale contro il Napoli, altra ex squadra di Ancelotti.