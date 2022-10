Quante vale davvero l'Inter? La domanda, tornata di moda dopo le indiscrezioni pubblicate ieri dal Financial Times, secondo cui il club milanese sarebbe stato messo in vendita, non ha per forza una risposta matematica. Semmai, si può provare a capire se le aspettative di Steven Zhang di cedere il 100% della società per 1,2 miliardi di euro troveranno corrispondenza con le eventuali offerte che compariranno sul mercato. Per farlo, i colleghi della Gazzetta dello Sport hanno contattato Andrea Sartori, fondatore e ceo di Football Benchmark: "L’eventuale valutazione di 1,2 miliardi di euro è a mio avviso realistica e anche molto allineata al valore attribuito da Football Benchmark all’Inter nel gennaio 2022, cioè un miliardo. C’è una rosa che adesso vale oltre 600 milioni, un marchio stimato in circa 400-500 milioni, la proprietà della Pinetina. Poi ci sono due potenziali upside di cui un investitore tiene conto: certamente lo stadio con la sua componente immobiliare ma anche la questione Superlega, di cui nessuno parla. Nei prossimi mesi si pronuncerà la Corte di giustizia europea, se dovesse dare ragione a Barcellona, Juve e Real Madrid, i top club acquisirebbero anche legalmente una posizione di forza per andare a stabilire il nuovo sistema delle competizioni e, quindi, beneficerebbero di un incremento del valore aziendale".