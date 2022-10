Edin Dzeko è stato chiamato dalla Federcalcio bosniaca a commentare, da capitano della Nazionale, il girone di qualificazione agli Europei del 2024 toccato alla selezione di Ivaylo Petev, abbinata a Portogallo, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia e Liechtenstein: "Il girone è abbastanza equilibrato, ci saranno diverse squadre che lotteranno per il secondo posto, perché possiamo dire che il Portogallo è il grande favorito per la prima posizione. Per quanto riguarda le altre squadre, penso che possiamo giocarcela con tutti e avere una reale possibilità di ottenere un buon risultato ed essere tra le prime due squadre. Naturalmente, questo vale solo se sapremo esibirci ad un livello più alto. Abbiamo avversari importanti contro cui giocare e la cosa più importante è essere pronti e non sottovalutare nessuna partita. Non vediamo l'ora di giocare le prossime qualificazioni e spero di centrare l'obiettivo".