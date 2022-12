La bicicletta di Richarlison in Brasile-Serbia 2-0 è stata premiata dai tifosi che hanno partecipato al sondaggio lanciato dalla FIFA come il miglior gol dell'intera Coppa del Mondo in Qatar. La prodezza dell'attaccante della Seleçao ha superato nelle preferenze le reti di Salem Al Dawsari (Arabia Saudita-Argentina), Cody Gakpo (Olanda-Ecuador), Enzo Fernandez (Argentina-Messico), Vincent Aboubakar (Camerun-Serbia), Luis Chavez (Messico-Arabia Saudita), Kylian Mbappé (Francia-Polonia), Richarlison (Brasile-Corea del Sud), Paik Seung-Ho (Brasile-Corea del Sud) e Neymar (Brasile-Croazia).