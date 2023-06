Il Paris Saint-Germain andrà in Giappone coi suoi uomini migliori per le amichevoli previste durante la tournée estiva, compresa quella contro l'Inter del primo agosto. A garantirlo, nel corso della conferenza stampa di presentazione organizzata a Tokyo, è Sébastien Wasels, responsabile del club per l'area Asia-Pacifico, che ha dichiarato: "Anche quest'anno, i fuoriclasse verranno in Giappone al posto della squadra B. Riuniremo la squadra migliore e prepareremo un'esperienza entusiasmante".

E proprio una delle stelle della squadra transalpina, ovvero Kylian Mbappé, tramite un videomessaggio ha garantito la sua presenza: "Sono felice di potermi preparare per la stagione vivendo la cultura giapponese. Voglio poter parlare un po' di giapponese".