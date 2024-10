Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Mattino, l'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, prova a inquadrare il match dell'Olimpico di domenica sera tra giallorossi e Inter: “La Roma avrebbe bisogno dei tre punti, ma l'importante è soprattutto non perdere vista la situazione. La squadra di Juric ha un bel centrocampo e Dovbyk è in forma".

Gli equilibri sulla carta vedono comunque davanti gli ospiti: "La favorita resta l’Inter, ma secondo me tra le due squadre non c'è tanta differenza. I nerazzurri sono forti ma sono già stati fermati in questa stagione. Farei giocare sia Pisilli sia Koné, magari con Cristante e rinunciando a un trequartista”