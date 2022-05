La leggenda del calcio slavo e croato Robert Prosinecki è protagonista di un'intervista su TMW in cui si parla di diversi nerazzurri come Ivan Perisic, Edin Dzeko e Marcelo Brozovic. Il centrocampista viene descritto come un "grande giocatore, l'Inter non è la stessa con e senza di lui. Fa la differenza quando gioca, ha giocato una grandissima stagione ed è un punto di riferimento anche per la Nazionale".

E ha rinnovato da poco coi nerazzurri.

"Grande scelta del club. Tenerlo, blindarlo, è stata una scelta giusta. Impossibile e sbagliato perdere uno così".