L'ex difensore della nazionale austriaca, Sebastian Prodl, ha parlato a heute.at della situazione di Marko Arnautovic e della sua importanza nella nazionale. "Marko ha una personalità molto forte. Deve essere felice di essere ancora in nazionale con Rangnick, anche se non gli piacerà questa affermazione. È abbastanza intelligente da sapere che con Rangnick la sua carriera nella nazionale avrebbe potuto finire perché non è il classico giocatore di Rangnick. Ha cambiato le sue qualità, da esterno a centravanti perché non riesce più a fare la fascia. Però porta a questa squadra imprevedibilità. Ne hai bisogno all'interno del sistema. Porta via due giocatori, trova soluzioni. Marko ha bisogno dei riflettori, poi si accende e può far male a chiunque".