Giornata alternativa per Marcelo Brozovic. Il croato ha messo da parte le sue attività abitudinarie, indossato abbigliamento casual (con mascherina nerazzurra) e si è presentato in Tribunale a Milano. Nessun rischio legale, lui e Ivan Perisic sono stati infatti convocati per deporre in merito nel processo che vede Wanda Nara parte civile contro Fabrizio Corona che nel febbraio 2019 sul suo sito ha diffuso un articolo in cui parlava di un presunto divorzio tra Mauro Icardi e la moglie a causa del tradimento della showgirl argentina con il centrocampista nerazzurro.