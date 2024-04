Abdullah bin Jassim Al Zyara, Console Generale dello Stato del Qatar a Milano, ha parlato in un evento organizzato a Milano, dove il tema centrale erano le infrastrutture. Di seguito le sue parole riprese da Calcio e Finanza: "Nel nostro Paese siamo molto focalizzati sull’opportunità ospitare tanti eventi sportivi, in particolare a Doha. Come sapete, la Coppa del Mondo del 2022 in Qatar ha rappresentato un momento veramente speciale nel nostro Paese, che con particolare attenzione rivolta alle infrastrutture sportive e a un nuovo approccio a livello di investimento in questo settore», ha detto il Console durante i saluti istituzionali".

"Da questa esperienza con il Mondiale abbiamo ricavato e utilizzato metodologie che possono essere condivise, anche con l’Italia, per creare una cooperazione. In particolare, la sostenibilità ambientale è stata una nostra priorità nei progetti per la realizzazione degli stadi qatarioti. Siamo stati attenti anche al settore privato, fondamentale per i finanziamenti e la gestione delle infrastrutture in Qatar, un modello che può essere replicato in questo Paese".