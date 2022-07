Poche ore fa Suning Tesco ha pubblicato una previsione di performance per la prima metà del 2022. L'annuncio mostra che, senza considerare l'impatto dei fattori non operativi, Suning.com prevede l'EBITDA nella prima metà dell'anno da 810 a 910 milioni. Nella prima metà del 2022 sono stati aperti 1.111 negozi cloud al dettaglio e il volume delle vendite di merci a giugno è aumentato del 49,07% su base mensile. Il funzionamento complessivo dell'azienda si è ulteriormente stabilizzato e migliorato e l'abilità autoematopoietica ha continuato a migliorare.

Dal punto di vista operativo, da un lato, i negozi Suning.com nelle città di primo e secondo livello migliorano ulteriormente l'esperienza dell'utente, aumentano la promozione di prodotti di fascia medio-alta e migliorano efficacemente la capacità di vendita del soluzione; d'altra parte, Suning.com rafforza attivamente la A causa della penetrazione del mercato, il business cloud retail di Suning.com ha continuato a mantenere un rapido sviluppo, con 444 nuovi negozi aperti nel primo trimestre, 667 nuovi negozi nel secondo trimestre e un totale di oltre 1.100 nuovi negozi in franchising cloud al dettaglio nella prima metà dell'anno. Nonostante alcune aree siano state colpite dall'epidemia in aprile e maggio, l'azienda si è attivamente adattata e ha reagito. Con la successiva promozione di politiche di incentivazione dei consumi in varie località nel mese di giugno, l'azienda ha colto opportunità di mercato e promosso attività come i sussidi al consumo, 618 promozioni e promozioni per l'alta stagione dell'aria condizionata. A giugno, il volume delle vendite di beni della società è aumentato del 49,07% rispetto al mese precedente.

In termini di gestione, l'azienda ha ulteriormente ottimizzato l'organizzazione, migliorato l'efficienza umana, rafforzato gli incentivi, migliorato l'efficienza della gestione interna e ha continuato a promuovere il controllo delle spese. Le spese nel secondo trimestre hanno continuato a diminuire rispetto al primo trimestre. Escludendo l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio e delle variazioni del fair value, la perdita di profitto netta della società attribuibile agli azionisti della società madre nel secondo trimestre è stata di 767-967 milioni di yuan, una perdita del 19,15%-35,87% rispetto al primo trimestre del stesso calibro e una perdita del 74,74%-79,96% anno su anno, ottenendo una sostanziale riduzione delle perdite.

L'analisi ritiene che dall'anno scorso Suning.com si sia concentrato sulla principale attività di vendita al dettaglio e varie misure per ridurre i costi, migliorare l'efficienza e aumentare i ricavi hanno mostrato risultati. I dati di previsione delle prestazioni mostrano che la sua capacità ematopoietica è stata notevolmente migliorata, e le sue prestazioni operative hanno continuato a migliorare, il che dimostra pienamente la potenza endogena di Suning.com. Nella fase successiva, Suning.com continuerà a svilupparsi costantemente, approfondire il posizionamento strategico di "fornitore di servizi al dettaglio che fornisce agli utenti soluzioni per scenari domestici", chiarire piani aziendali, attivare organizzazioni e sovrapporre la ripresa del mercato consumer e l'aggiornamento dell'industria degli elettrodomestici in un ciclo di miglioramento continuo.