Giacomo De Pieri, talento dell'Under 20 di Andrea Zanchetta, è stato portato ieri da Simone Inzaghi e Massimiliano Farris in prima squadra per la partita contro l'Empoli, dove era tra i giocatori a disposizione. Un assaggio di calcio dei grandi per il ragazzo di Casale sul Sile che riempie di orgoglio Marino Basei, vicepresidente deella Livevntina-Opitergina, la squadra dove De Pieri ha mosso i primi passi da calciatore.

Ai microfoni de Il Gazzettino, Basei ha commentato: "Siamo felici che Giacomo abbia potuto calcare il campo di San Siro e avere un primo assaggio della Serie A. Come società, abbiamo appena rinnovato un accordo con l'Inter per i prossimi tre anni, e in prospettiva abbiamo già uno o due giovani giocatori che potrebbero trasferirsi a breve a Milano". Basei ha concluso augurando a Giacomo il meglio per il suo futuro e la sua carriera".