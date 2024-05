"Motta pronto per la Juve? Certamente sì, non ho dubbi. Motta ha dimostrato di meritare un top club e credo non sia un segreto che la Juventus ripartirà da lui. Sono sicuro che anche alla guida dei bianconeri farà benissimo". Così parla Enrico Preziosi dalle colonne di Tuttosport.

"Thiago da giocatore ha militato in grandissimi club come Barcellona, Atletico Madrid, Inter e Psg, in cui era obbligato a vincere e le pressioni erano all’ordine del giorno. È abituato a sopportarle e ha sempre dimostrato di saperle reggere bene. Non sarà affatto un problema convivere con quelle del mondo Juve. E poi anche a Genova non erano mica leggere, si fidi: spesso le mettevo anche io a miei giocatori e allenatori...", aggiunge ancora Preziosi.