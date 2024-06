L'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi garantisce: Thiago Motta è pronto per allenare la Juventus. Ai microfoni di ILovePalermoCalcio, l'ex patron rossoblu corrobora così la sua tesi: "Diverse volte ho sostenuto il suo valore e la sua natura di allenatore di stampo europeo. Lui è più che pronto per misurarsi con una realtà come quella della Juventus. Il suo exploit al Bologna non mi ha sorpreso così come l’ottimo lavoro svolto da Raffaele Palladino al Monza e da Alberto Gilardino al Genoa".

Quali giocatori le hanno regalato più soddisfazioni e quali che l’hanno delusa di più?

"Diego Milito e Thiago Motta sono quelli che mi hanno regalato più soddisfazioni. Quelli dai quali mi aspettavo qualcosa di più sono tanti. Volendo pensare a due nomi potrei fare quelli di Ocampos, che fece molto bene dopo aver lasciato il Genoa, e di Figueroa che non confermò da noi il suo valore".