Il Bari è tornato in Serie B dopo una lunga agonia tra il fallimento del 2018, la ripartenza dai dilettanti e le difficili stagioni nelle sabbie mobili della terza serie. Il presidente Luigi De Laurentiis, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Sono felice e orgoglioso. In questi anni abbiamo raggiunti tanti traguardi, tra il museo e le tante scuole calcio affiliate - riporta TuttoBari.com -. Quando sono arrivato i bambini erano vestiti di Juventus e Inter. Oggi, invece, vedo tanti bambini con i colori biancorossi. Il nostro obiettivo è far riavvicinare il calcio ai tifosi e le famiglie".