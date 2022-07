I club di Premier League sono vicini a raggiungere un accordo sul nuovo sistema di distribuzione delle risorse alle serie inferiori e una riforma fondamentale sul cosiddetto 'paracadute'. Lo scrive il quotidiano The Times, spiegando che le venti società di massima serie hanno discusso un piano chiamato 'A New Deal For Football' in un’assemblea; poi c’è stato un ampio sostegno per le proposte che derivano dalle pressioni del governo e dalla revisione indipendente del calcio di Tracey Crouch. Lo riporta Calcio e Finanza.