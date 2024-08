Vince 1-0 il Lugano di Mattia Zanotti, protagonista di serata nella vittoria contro il Partizan valida per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League. L’ex interista ha siglato il gol del successo al 73esimo grazie all’assist di Vladi. Un gol pesantissimo, quello del ragazzo giunto dall'Inter, per i ticinesi in vista della gara di ritorno della prossima settimana in Svizzera.