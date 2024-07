Vince ancora il Fenerbahce di José Mourinho che si impone per 2-1 contro il Lugano nella gara valida per il secondo preliminare per la prossima Champions League. Risultato che porta la firma dell’ex Inter Edin Dzeko, autore della rete del momentaneo 1-1 che ha rimesso in partita la squadra turca dopo lo svantaggio iniziale firmato da Belhadj. Szymanski al 93esimo segna il raddoppio per i padroni di casa e porta il club turco al prossimo step da giocare contro il Lille. Oltre al Fenerbahçe avanzano al terzo turno anche Qarabag, Sparta Praga, APOEL Nicosia, Slovan Bratislava, Ferencvaros e Malmö. Di seguito i risultati di oggi:

Qarabag-Lincoln 5-0

Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-2

The New Saints-Ferencvaros 1-2 (gallesi in casa, hai scritto inverso)

Petrocub-APOEL 1-1

Slovan Bratislava-Celje 5-0

Klaksvik-Malmö 3-2