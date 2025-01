Non sembra esserci grandissimo entusiasmo rispetto alle precedenti tappe europee a Praga per l'arrivo dell'Inter, che mercoledì affronterà lo Sparta in Champions League. Il tutto esaurito è relativamente lontano, al punto che restano ancora più di 300 biglietti invenduti per uno stadio, comunque, da poco meno di 20mila posti. Diversi i motivi di questa inusuale freddezza, dalla difficile situazione di classifica della squadra di Lars Friis, che ha bisogno di un miracolo sportivo per qualificarsi, al prezzo dei tagliandi giudicato troppo oneroso (c'è chi scrive addirittura che non vale la pena spendere 3000 corone, ovvero 120 euro, per assistere ad un match ritenuto non di primissimo piano come quello coi nerazzurri), fino alle condizioni climatiche che scoraggiano l'avventurarsi dei sostenitori verso il Letna.

"Con lo sconto funzionava, ma il prezzo pieno non può esistere dopo Natale, in inverno, alle 21:00 e con le possibilità di passaggio ai playoff quasi minime. Penso sia troppo per molte persone", ha scritto un altro sostenitore dello Sparta.