Intervistato da Sky Sport durante l'evento a San Siro de 'Il Foglio', Gianmarco Pozzecco, ct della Nazionale italiana di basket e noto tifoso rossonero, ha omaggiato l'Inter campione d'Italia e il lavoro fatto dall'allenatore nerazzurro: "Quest'anno la squadra più forte del campionato è stata l'Inter di Simone Inzaghi, un allenatore sottovalutato che per me è fortissimo, si vedevano le sue qualità alla Lazio e l'anno scorso ha portato l'Inter in finale di Champions League. Serve equilibrio nello sport. In Italia siamo molto felici quando possiamo denigrare il lavoro di un addetto ai lavori o di un allenatore, perché, come dice Bobo Vieri, siamo molto invidiosi".