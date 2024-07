Nelle scorse ore l'Argentina, battendo 2-0 il Canada, si è guadagnata la finale di Copa America e attende la vincente di Colombia-Uruguay per provare a bissare l'ultimo titolo continentale. Lautaro Martinez, attuale capocannoniere della competizione con 4 gol, ha giocato solo pochi minuti nel finale ma ha esultato con lo stesso entusiasmo dei compagni via social: "Un’altra finale! Un altro passo per raggiungere l’obiettivo, tutti insieme come abbiamo fatto dal primo giorno".

Un ultimo gradino e il Toro potrà arricchire la sua personale bacheca.