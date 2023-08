Florian Plettenberg, giornalista tedesco di Sky.DE, segue molto da vicino le vicende del Bayern Monaco. In serata ha espresso alcune convinzioni su Pavard: "E' rimasto al Bayern perché non c’era un sostituto e il Manchester United non aveva ancora formalizzato un’offerta ufficiale. Adesso il giocatore è molto concentrato sull’Inter e non capisco il perché. A mio avviso sarebbe un downgrade per la sua carriera”.