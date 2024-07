Il Pisa ha comunicato tutte le modalità della vendita dei biglietti per l'amichevole del prossimo 2 agosto che vedrà i fratelli Inzaghi sfidarsi all'Arena Garibaldi per Pisa-Inter. La prevendita dei biglietti inizierà alle ore 15.30 di martedì 23 luglio 2024 in tutti i punti vendita del circuito Ticketone e anche on line cliccando sul seguente link. Agli abbonati del Pisa sarà garantita una prelazione ai possessori di abbonamento valido per la stagione agonistica 2023-2024 sul medesimo posto e settore; tale prelazione sarà valida fino alle ore 13.00 di venerdì 26 luglio

La vendita dei biglietti relativa alla Curva Sud sarà riservata ai possessori di Tessere di fidelizzazione F.C. Internazionale Milano fino alle ore 13.00 di venerdì 26 luglio; al termine di tale periodo inizierà la vendita libera, mentre la vendita dei biglietti della Curva Nord sarà inibita ai residenti nella Regione Lombardia

Questi i prezzi dei biglietti:

Curva Nord

Intero. 16 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8 euro (+ 2 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 16 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8 euro (+ 2 euro d.p.)

Gradinata Premium

Intero. 27 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 12 euro (+ 2 euro d.p.)

Gradinata Laterale

Intero. 27 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 12 euro (+ 2 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 45 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 18 euro (+ 2 euro d.p.)

Disabili. 18 euro (+ 2 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 60 euro (+ 5 euro d.p.)

Under 14. 23 euro (+ 2 euro d.p.)

Disabili. 18 euro (+ 2 euro d.p.)