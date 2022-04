Stefano Pioli, dopo lo 0-0 di San Siro tra il suo Milan e Bologna, si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare la partita e la lotta scudetto. "Ci è mancato solo il gol, la squadra ha fatto di tutto per vincerla - le sue parole -. Impegno più facile rispetto a Napoli e Inter? Non sono d'accordo, tutte la partite sono difficili in Serie A, ma non abbiamo sentito la pressione dello stadio e di aver giocato come ultimi. Scudetto? Ci sono tre squadre che lotteranno fino alla fine".