Nel suo nuovo libro "Azul até ao fim", Pinto da Costa, ex presidente del Porto, ha rivelato il giorno in cui prese la decisione di non rinnovare il contratto di Sergio Conceicaoo, spiegando così la ragione di quella scelta: "Ma, poiché faccio della lealtà una condizione essenziale della convivenza, dopo le dichiarazioni di Sergio Conceicao successive alla partita Porto-Inter, non riesco a pensare al rinnovo, e dopo questa delusione mi sono detto: BASTA!", il passaggio riportato da O Jogo riferito al 17 marzo 2023.

In realtà, l'anno dopo, due giorni prima delle elezioni presidenziali del 27 aprile, poi perse contro André Villas-Boas, Pinto da Costa rinnovò il contratto del tecnico portoghese, che comunque poi diede l'addio al club. Nella stessa pagina, l'ex numero uno dei Dragoes afferma anche di aver deciso il 17 marzo 2023 di non presentarsi alle urne nel 2024, mossa smentita dai fatti.. "Oggi ho preso una decisione. Resterò in carica fino a maggio 2024, ma dopo non mi ricandiderò più".