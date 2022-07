Quello tra Andrea Pinamonti e l'Atalanta è un matrimonio che si può fare ma non scontato. Questo perché, come scrive L'Eco di Bergamo, l'attaccante dell'Inter, anche se allettato dall'idea di allenarsi con Gasperini, vuole comunque garanzie di titolarità che oggi difficilmente può ricevere con Zapata e Muriel in rosa. La trattativa va avanti con i due club che lavorano all'accordo, ma Pinamonti non ha ancora definitivamente sciolto le riserve. Sullo sfondo c'è sempre il Monza, che continua a sperare nel suo ingaggio.