Porte girevoli in casa Atalanta dove l'innesto di Pinamonti dall'Inter andrebbe a sbloccare la situazione di Moustapha Cisse, giovane attaccante orobico che fa gola in Serie B. Stando infatti a calcioatalanta.it, l'arrivo dell'ex Empoli farebbe retrocedere ulteriormente nelle gerarchie il classe 2003 che, a quel punto, avrebbe il via libera per il prestito in serie cadetta dove piace e non poco al Pisa.